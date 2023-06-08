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«Яндекс» добился отмены решения NASDAQ о делистинге акций компании

Американская биржа NASDAQ удовлетворила апелляцию «Яндекса» и не будет проводить делистинг акций компании класса А.

«Яндекс» добился отмены решения NASDAQ о делистинге акций компании
© РИА Новости

Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

«NASDAQ учла аргументы, которые Яндекс привёл в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании. В её рамках основную часть бизнеса «Яндекса» предполагается выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент «Яндекса», — заявили в компании.

Ценные бумаги продолжат находиться в биржевом списке, но решение о приостановке торгов останется в силе, на Московской бирже акции «Яндекса» торгуются в обычном режиме.

Ранее фондовая биржа NASDAQ сообщила о делистинге ценных бумаг ряда российских компаний.

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