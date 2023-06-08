«Яндекс» добился отмены решения NASDAQ о делистинге акций компании

«NASDAQ учла аргументы, которые Яндекс привёл в апелляции, включая соблюдение интересов инвесторов и планируемую реструктуризацию компании. В её рамках основную часть бизнеса «Яндекса» предполагается выделить в отдельную группу компаний, контроль над которой сохранит менеджмент «Яндекса», — заявили в компании.