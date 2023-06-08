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Власти Казахстана списали ограничение платежей в рублях на политику банков

Правительство Казахстана не давало установок банкам по ограничениям платежей в рублях, все возможные возникающие проблемы связаны с процедурами самих финансовых организаций. Об этом заявил вице-премьер — министр финансов республики Ерулан Жамаубаев, передает ТАСС.

Власти Казахстана списали ограничение платежей в рублях на политику банков
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Он напомнил, что в банковской сфере есть такое понятие как KYC (know your customer — прим. «Ленты.ру»), то есть «знай своего клиента». Это означает, что организации «фильтруют определенные моменты, связанные с санкционными вопросами или другими», то есть речь идет о внутренней политике банков.

Таким образом Жамаубаев прокомментировал статью газеты «Ведомости», в которой говорится о росте проблем с оплатой товаров, идущих по схеме параллельного импорта.

Опрошенные изданием участники рынка списывают проблемы на давление американской стороны, которая ужесточила контроль за исполнением санкций. При этом они указывали, что вряд ли указание могло быть дано на официальном уровне, потому что такое обострение отношений не нужно ни Астане, ни Москве.

В конце апреля помощник министра финансов США Элизабет Розенберг на круглом столе в Астане объяснила, что угроза применения вторичных санкций к компаниям и банкам Казахстана из-за помощи России в обходе санкций растет. Позднее глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова указывала, что все банки и финансовые организации Казахстана существенно усилили процедуры для соблюдения санкций.

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