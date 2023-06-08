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Google начала вычислять прогульщиков

Американская Google приняла решение вычислять всех сотрудников, которые на постоянной основе не посещают офисы компании. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Google начала вычислять прогульщиков
© Газета.Ru

Отмечается, что корпорация обновила свою политику гибридной работы. Теперь в правила включено отслеживание посещаемости пропусков в офисы, а также меры воздействия на работников, которые прогуливают те дни, в которые они должны посещать офис.

Также теперь в данные о сотрудниках для оценки их работы будет включена посещаемость офиса. Google ожидает, что большинство сотрудников будут находиться в офисах не менее трех дней в неделю.

Директор по персоналу Google Фиона Чиккони отправила сотрудникам электронное письмо вечером 7 июня, в котором указала на необходимость увеличить количество дней в офисе в два раза. По данным CNBC, решение аргументировали тем, что «ничто не заменит личных встреч».

«Конечно, не все верят в «волшебные разговоры в коридоре», но нет никаких сомнений в том, что совместная работа в одной комнате имеет положительное значение», — говорится в письме Чиккони.

Она также указала, что руководители отделов внутри корпорации начнут рассылать напоминания работникам, «которые постоянно отсутствуют в офисах».

В апреле издание The Atlantic опубликовало рассказы сотрудников Google о том, что компания начала экономить на поощрениях для работников в офисах. По их словам, сотрудникам урезали ассортимент бесплатной еды, лишив десертов и фруктов.

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