$81.46+0.2187.17+0.21

«Газпром» отложил запуск проекта по производству СПГ

Компания «Газпром добыча Кузнецк» (входит в «Газпром») отказалась от планов по запуску первого в России производства сжиженного природного газа (СПГ) из угольных пластов в 2023 году. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с намерениями компании, и пресс-службу правительства Кузбасса пишут «Ведомости».

«Газпром» отложил запуск проекта по производству СПГ
© ТАСС

Строительство предприятия началось в 2021 году. Базой для него должно было стать Нарыкско-Осташкинское метаноугольное месторождение. Выход на полную мощность ожидался в 2024-м, предполагаемая мощность составляла 220 тысяч тонн в год. Но в нынешних условиях экономическая целесообразность производства оказалась под вопросом, поэтому проект отложили.

Произведенный СПГ хотели использовать для карьерной техники, объектов жилищно-коммунального хозяйства и увеличения числа газовых заправок в Кемеровской области. Власти региона опровергают закрытие проекта, по их оценке завод запустят в 2026 году, но первая очередь будет производить только 26,3 тысячи тонн в год.

Представитель администрации Кузбасса опровергает технологические проблемы, по его словам, эти вопросы на совещаниях даже не поднимались. По оценке «Газпрома», запасы метана в Кемеровской области составляют 13 триллионов кубометров. Потенциальный объем добычи может составлять до четырех миллиардов кубометров.

РФ сократила экспорт СПГ в 2023 году

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, что промышленная добыча метана из угольных пластов развита в США, Австралии, Канаде, Китае. Австралия с его помощью даже реализует крупнотоннажные проекты. В России также есть технология дегазации угольных пластов, но полученный таким образом метан чаще всего сжижается.

Ранее сообщалось, что крупнейший независимый производитель газа в России «Новатэк» может отложить выход на полную мощность проекта «Арктик СПГ 2» минимум на 3-4 года из-за отсутствия оборудования. Компания не может найти замену подсанкционным компрессорам и турбинам.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители