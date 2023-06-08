Греф представил решения Сбера на выставке «Евразия — наш дом»

Председатель правления Сбера Герман Греф на выставке «Евразия — наш дом» представил главе правительства РФ Михаилу Мишустину решения компании для повышения эффективности здравоохранения, образования и других отраслей экономики. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что международная выставка кооперационных проектов «Евразия — наш дом» проходит с 7 по 9 июня 2023 года в Сочи на территории парка науки и искусства «Сириус». Она приурочена к заседаниям Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ в рамках председательства Российской Федерации в Евразийском экономическом союзе.

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Так, была представлена система поддержки принятия врачебных решений — умный помощник врача «ТОП-3». Она создана в 2019 году Сбером и его дочерней компанией СберМедИИ совместно с правительством Москвы. Система предлагает три наиболее вероятных диагноза на основании симптомов пациента.

Также Греф рассказал об алгоритме «КТ Легких». В период пандемии он использовался в более чем 30 регионах страны для определения ковида. Сейчас он умеет выявлять и другие патологии, включая онкологические заболевания.

Кроме того, была представлена школа программирования от Сбера «Школа 21». Она позволяет кандидатам старше 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную профессию в IT. Обучение проходит офлайн в кампусах школы в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. В них учится 4100 человек, более 1800 уже прошли или проходят стажировки и успешно трудоустроены в крупнейших IT-компаниях и стартапах страны.

Глава Сбербанка продемонстрировал возможности собственной версии мультимодальной нейросети GigaChat, которая может отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.