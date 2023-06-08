Турецкий Denizbank стал списывать деньги со счетов россиян без предупреждения
Клиенты популярного у граждан РФ турецкого банка DenizBank пожаловались на списание денег со своих счетов без предупреждения. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на слова пользователей.
Они рассказали, что речь идет о списании сумм от 130 до 1400 лир (от 500 до 5,3 тысяч рублей). В приложении банка данные списания обозначены в качестве «комиссии за управление счетом».
Подобные случаи начали фиксировать с 6 июня. Также сообщается, что у части клиентов автоматически закрылись счета в долларах и евро.
В банке, по словам пользователей, ситуацию объяснили сбоем при неудачной попытке обновить мобильное приложение, пообещав вернуть средства в течение нескольких дней.
Рамблер: главные новости