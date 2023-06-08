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Турецкий Denizbank стал списывать деньги со счетов россиян без предупреждения

Клиенты популярного у граждан РФ турецкого банка DenizBank пожаловались на списание денег со своих счетов без предупреждения. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на слова пользователей.

Турецкий Denizbank стал списывать деньги со счетов россиян без предупреждения
© globallookpress.com

Они рассказали, что речь идет о списании сумм от 130 до 1400 лир (от 500 до 5,3 тысяч рублей). В приложении банка данные списания обозначены в качестве «комиссии за управление счетом».

Подобные случаи начали фиксировать с 6 июня. Также сообщается, что у части клиентов автоматически закрылись счета в долларах и евро.

В банке, по словам пользователей, ситуацию объяснили сбоем при неудачной попытке обновить мобильное приложение, пообещав вернуть средства в течение нескольких дней.

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