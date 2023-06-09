В DenizBank прокомментировали списание средств у российских клиентов

В техподдержке турецкого DenizBank отреагировали на жалобы россиян из-за списаний денег со счетов. Сотрудники ссылаются на «указание сверху». Об этом пишет РИА Новости.

После обнаружения списания средств со своих счетов, россияне пытаются выяснить, в чем причина таких действий. Однако техподдержка сообщает, что ничем помочь не может и советует обращаться в отделение банка. По словам сотрудников, им якобы «пришло такое указание сверху». При этом в банковском приложении уведомление о списании отмечено как «комиссия за управление счетом».

По данным РБК, банк объяснил инцидент неудачной попыткой обновить мобильное приложение. Отмечается, что проблема коснулась не более 5% российских клиентов. При этом, чтобы вернуть средства, необходимо лично обратиться в отделение банка в Турции.

Однако исходя из того, что многие российские клиенты сейчас находятся не в Турции, им довольно затруднительно обратиться непосредственно в отделение. Поэтому многие предпочитают просто закрыть счета в этом банке.