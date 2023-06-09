$82.09+0.6388.04+0.87

В DenizBank прокомментировали списание средств у российских клиентов

В техподдержке турецкого DenizBank отреагировали на жалобы россиян из-за списаний денег со счетов. Сотрудники ссылаются на «указание сверху». Об этом пишет РИА Новости.

В DenizBank прокомментировали списание средств у российских клиентов
© globallookpress.com

После обнаружения списания средств со своих счетов, россияне пытаются выяснить, в чем причина таких действий. Однако техподдержка сообщает, что ничем помочь не может и советует обращаться в отделение банка. По словам сотрудников, им якобы «пришло такое указание сверху». При этом в банковском приложении уведомление о списании отмечено как «комиссия за управление счетом».

По данным РБК, банк объяснил инцидент неудачной попыткой обновить мобильное приложение. Отмечается, что проблема коснулась не более 5% российских клиентов. При этом, чтобы вернуть средства, необходимо лично обратиться в отделение банка в Турции.

Однако исходя из того, что многие российские клиенты сейчас находятся не в Турции, им довольно затруднительно обратиться непосредственно в отделение. Поэтому многие предпочитают просто закрыть счета в этом банке.

Крупнейший турецкий банк сделал заявление о работе с картами «Мир»

Напомним, ранее сообщалось, что DenizBank без объяснения списал до $60 у клиентов из России и начал закрывать их счета в валюте.

3
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители