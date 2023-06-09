Маркетплейс Wildberries принял решение о снятии временных ограничений по выводу средств из личных кабинетов всех продавцов, которые подверглись проверкам в связи с «нелегальными способами продвижения» на площадке с помощью внешних сервисов, передает ТАСС.

Подчеркивается, что ограничения на вывод средств снимут в течение ближайших суток.

Пресс-служба онлайн-ретейлера отметила, что Wildberries настаивает на незаконности использованного метода рекламы на платформе, а также на причинении этими действиями значительного финансового ущерба. Однако компания готова списать ущерб в случае подписания двухстороннего соглашения о взаимном урегулировании всех спорных вопросов, добавил маркетплейс.

Работа в обычном режиме может быть продолжена после снятия ограничений, указал онлайн-ретейлер.