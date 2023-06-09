Американское подразделение Binance прекратило принимать депозиты в долларах

Американское подразделение крупнейшей в мире криптобиржи Binance приостановило прием депозитов в долларах из-за иска со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице отделения биржи в США в Twitter.

"В целях защиты наших клиентов и платформы сегодня мы приостанавливаем депозиты в долларах США и уведомляем клиентов о том, что наши банковские партнеры готовятся приостановить каналы вывода фиатных (долларовых) средств уже 13 июня 2023 года. Мы призываем клиентов предпринять соответствующие действия со своими долларами", - отмечается в заявлении.

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Binance и ее генеральному директору Чанпэну Чжао. Регулятор обвиняет руководство криптобиржи в том, что оно допускало осуществление операций с ценными бумагами без должной регистрации и вводило в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Binance и Чжао "публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять транзакции" на бирже. В действительности они якобы "обходили собственные механизмы контроля" и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах. Иск подан в федеральный суд столичного округа Колумбия.