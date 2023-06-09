$82.09+0.6388.04+0.87

Американское подразделение Binance прекратило принимать депозиты в долларах

Американское подразделение крупнейшей в мире криптобиржи Binance приостановило прием депозитов в долларах из-за иска со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на странице отделения биржи в США в Twitter.

Американское подразделение Binance прекратило принимать депозиты в долларах
© globallookpress.com

"В целях защиты наших клиентов и платформы сегодня мы приостанавливаем депозиты в долларах США и уведомляем клиентов о том, что наши банковские партнеры готовятся приостановить каналы вывода фиатных (долларовых) средств уже 13 июня 2023 года. Мы призываем клиентов предпринять соответствующие действия со своими долларами", - отмечается в заявлении.

В понедельник Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Binance и ее генеральному директору Чанпэну Чжао. Регулятор обвиняет руководство криптобиржи в том, что оно допускало осуществление операций с ценными бумагами без должной регистрации и вводило в заблуждение инвесторов относительно надзорных механизмов. Кроме того, в заявлении подчеркивается, что Binance и Чжао "публично заявляли, что клиентам в США запрещено осуществлять транзакции" на бирже. В действительности они якобы "обходили собственные механизмы контроля" и тайно позволяли американским клиентам участвовать в торгах. Иск подан в федеральный суд столичного округа Колумбия.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители