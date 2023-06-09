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Binance.US сообщила, что остановила прием депозитов в долларах США

Команда Binance.US, американского подразделения биржи Binance, проинформировала о приостановке приема депозитов в долларах США.

Binance.US остановила прием депозитов в долларах США
© Zuma/TACC

Она обратилась к пользователям с просьбой вывести уже внесенные в этой валюте средства. Сделать это необходимо до 13 июня.

Биржа указывает на то, что в связи с «необоснованным» иском Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) возникли проблемы для банков, с которыми она работает.

Ранее регулятором был подан иск в суд на Binance, Binance.US и их основателя Чанпэна Чжао. Ответчиков обвинили в том, что они нарушили законы о ценных бумагах.

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Подчеркивается, что банковские партнеры прекратят обработку долларовых платежей в тот день, когда будут проводиться судебные слушания по поводу заморозки активов платформы.

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