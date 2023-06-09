Райффайзенбанк введет беспрецедентную комиссию за зачисление долларов
С 20 июня Райффайзенбанк введет комиссию за прием долларовых переводов из других банков в 50 процентов от суммы перевода - но не более 500 долларов. Об этом сообщается на сайте банка.
В Райффайзенбанке эту меру назвали вынужденной и объяснили изменением рыночных условий. Таким способом банк стремится ограничить количество входящих долларовых переводов.
Банк порекомендовал клиентам использовать другие способы получения платежей.
В Райффайзенбанке подчеркнули, что новые правила не касаются входящих переводов, которые приходят клиентам-юрлицам, индивидуальным предпринимателям и клиентам private banking.
Райффайзенбанк ранее несколько раз ужесточал условия валютных переводов. С апреля 2023 года исходящие переводы в долларах в другие банки стали доступны только клиентам с пакетами услуг «Премиальный» или «Премиальный 5». Также были повышены минимальные суммы валютных переводов - до двадцати тысяч долларов и двадцати тысяч евро.
ЦБ принял решение по ключевой ставкеЭкономика12 минут назад4