В Госдуме потребовали РЖД снизить стоимость билетов на поезда

«В связи с СВО аэропорты в Ростовской области и еще 9 регионах закрыты. Поезда стали единственным доступным средствам передвижения для наших жителей. И несмотря на то, что цены на плацкарт регулируются тарифом, порой стоимость плацкарта выше, чем в купе. Да купить их очень сложно. Депутаты Заксобрания Ростовской области уже направили обращение к генеральному директору ОАО „РЖД“ о необходимости повышения доступности пассажирских перевозок и снижения стоимости билетов в плацкартные вагоны», — рассказала Стенякина.