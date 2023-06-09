Путин предложил развивать бренд "Сделано в СНГ"
Президент РФ Владимир Путин предложил развивать бренды "Сделано в СНГ", "Сделано в ЕАЭС". Об этом он сказал на встрече с главами делегаций Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.
"Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой "Сделано в ЕврАзЭС", но никто ничего против не имеет, если это будет под общей маркой "Сделано в СНГ", - заявил Путин и отметил, что главное - развивать эффективное взаимодействие в странах объединений.
"Важно, чтобы такой бренд или такие бренды стали узнаваемыми, популярными у потребителей всех наших стран", - отметил Путин.