Путин предложил развивать бренд "Сделано в СНГ"

"Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой "Сделано в ЕврАзЭС", но никто ничего против не имеет, если это будет под общей маркой "Сделано в СНГ", - заявил Путин и отметил, что главное - развивать эффективное взаимодействие в странах объединений.