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Путин предложил развивать бренд "Сделано в СНГ"

Президент РФ Владимир Путин предложил развивать бренды "Сделано в СНГ", "Сделано в ЕАЭС". Об этом он сказал на встрече с главами делегаций Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета.

Путин предложил развивать бренд "Сделано в СНГ"
© Российская Газета

"Необходимо энергичнее наращивать промышленную кооперацию, создавать новые совместные производства, в том числе под общей торговой маркой "Сделано в ЕврАзЭС", но никто ничего против не имеет, если это будет под общей маркой "Сделано в СНГ", - заявил Путин и отметил, что главное - развивать эффективное взаимодействие в странах объединений.

"Важно, чтобы такой бренд или такие бренды стали узнаваемыми, популярными у потребителей всех наших стран", - отметил Путин.

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