Adidas ушел от ответа на вопрос о возвращении в Россию

Пресс-служба немецкого производителя спортивной одежды Adidas AG ушёл от ответа на вопрос о своём возврате на российский рынок. Об этом сообщает РИА «Новости».

На вопрос журналистов о том, планирует ли компания вернуться на российский рынок через продажу своей дочерней компании, в пресс-службе заявили о необходимости поддержки российских сотрудников и партнёров Adidas.

«В октябре мы анонсировали прекращение нашей деятельности в России. Процесс закрытия нашего бизнеса продолжается. Ответственное выполнение мер и поддержка сотрудников и партнеров, затронутых этим решением, имеют приоритет для Adidas», – сообщили в пресс-службе.