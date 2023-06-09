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Adidas ушел от ответа на вопрос о возвращении в Россию

Пресс-служба немецкого производителя спортивной одежды Adidas AG ушёл от ответа на вопрос о своём возврате на российский рынок. Об этом сообщает РИА «Новости».

Adidas ушел от ответа на вопрос о возвращении в Россию
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На вопрос журналистов о том, планирует ли компания вернуться на российский рынок через продажу своей дочерней компании, в пресс-службе заявили о необходимости поддержки российских сотрудников и партнёров Adidas.

«В октябре мы анонсировали прекращение нашей деятельности в России. Процесс закрытия нашего бизнеса продолжается. Ответственное выполнение мер и поддержка сотрудников и партнеров, затронутых этим решением, имеют приоритет для Adidas», – сообщили в пресс-службе.

Ранее появилась информация, что Adidas может вернуться на российский рынок. Согласно имеющимся данным, компания планирует вновь открыть российские торговые точки 1 ноября 2023 года.

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