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Компании ЕС увидели новые возможности в РФ

Европейские компании, несмотря на санкционные ограничения и экономическую неопределенность, видят перспективы развития в России. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса, который провела Ассоциация европейского бизнеса.

Компании ЕС увидели новые возможности в России
© РИА Новости

«2022 год, несомненно, стал самым сложным годом для европейского бизнеса в России за последнее время. Тем не менее, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, значительные изменения в нормативно-правовой среде, общую неопределенность в отношении будущего и сокращение оборотов, ежегодный индекс делового климата АЕБ 2023 года продемонстрировал уверенное восстановление доверия инвесторов, поскольку комплексный индекс ассоциации вырос на 36 пунктов по сравнению с прошлым годом до 116 баллов из 200 возможных, немного не дойдя до области положительных ожиданий», — говорится в тексте.

При этом в ассоциации отметили, что, несмотря на существенное улучшение ожиданий в отношении экономики РФ, большинство европейский компаний по-прежнему намерены сократить свои инвестиции в России в 2023 году и лишь немногие готовы их возобновить.

Отмечается, что в опросе приняли участие 93 компании, работающие в РФ.

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