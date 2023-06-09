Компании ЕС увидели новые возможности в России

Компании ЕС увидели новые возможности в РФ
Европейские компании, несмотря на санкционные ограничения и экономическую неопределенность, видят перспективы развития в России. Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса, который провела Ассоциация европейского бизнеса.
«2022 год, несомненно, стал самым сложным годом для европейского бизнеса в России за последнее время. Тем не менее, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, значительные изменения в нормативно-правовой среде, общую неопределенность в отношении будущего и сокращение оборотов, ежегодный индекс делового климата АЕБ 2023 года продемонстрировал уверенное восстановление доверия инвесторов, поскольку комплексный индекс ассоциации вырос на 36 пунктов по сравнению с прошлым годом до 116 баллов из 200 возможных, немного не дойдя до области положительных ожиданий», — говорится в тексте.
При этом в ассоциации отметили, что, несмотря на существенное улучшение ожиданий в отношении экономики РФ, большинство европейский компаний по-прежнему намерены сократить свои инвестиции в России в 2023 году и лишь немногие готовы их возобновить.
Отмечается, что в опросе приняли участие 93 компании, работающие в РФ.