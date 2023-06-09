Турецкий банк начал возвращать снятые у россиян средства

Турецкий банк Denizbank стал возвращать россиянам средства, которые ранее были сняты без объяснения причин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, что ранее банк стал списывать со счетов клиентов из России суммы до 60 долларов, а также закрывать счета в валюте. Никаких обоснований этим действиям банк не дал. Однако теперь клиенты стали отмечать, что деньги стали возвращаться. При этом проблема закрытых счетов никуда не делась.

«На текущий момент в приложении банка не отображается дебетовая карта, к которой привязаны эти счета. Банк пока ничего не ответил на обращение», – сообщил один из клиентов.