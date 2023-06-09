$82.64+0.5589.01+0.97

Турецкий банк начал возвращать снятые у россиян средства

Турецкий банк Denizbank стал возвращать россиянам средства, которые ранее были сняты без объяснения причин. Об этом сообщает РИА «Новости».

Турецкий банк начал возвращать снятые у россиян средства
© globallookpress.com

Напомним, что ранее банк стал списывать со счетов клиентов из России суммы до 60 долларов, а также закрывать счета в валюте. Никаких обоснований этим действиям банк не дал. Однако теперь клиенты стали отмечать, что деньги стали возвращаться. При этом проблема закрытых счетов никуда не делась.

«На текущий момент в приложении банка не отображается дебетовая карта, к которой привязаны эти счета. Банк пока ничего не ответил на обращение», – сообщил один из клиентов.

Подобная проблема подтвердилась как минимум у пяти клиентов Denizbank. Официальных комментариев от финансовой организации до сих пор не поступило. При обращении в техподдержку сотрудники советуют обратиться в отделение банка, а также ссылаются на «указание сверху».

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители