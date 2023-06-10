Владелец Zewa и Libero решил продать бизнес в России

Шведская компания-производитель средств личной гигиены Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, заявила о продаже бизнеса в России. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу концерна.

В пресс-службе пояснили, что руководство компании подписало соглашение о продаже бизнеса с потенциальным покупателем.

Российские власти, уточнили в пресс-службе, сделку одобрили.

Сделка будет закрыта предположительно во втором квартале 2023 года, после того, как покупатель перечислит денежные средства в полном объеме.

Напомним, что о своем желании уйти с российского рынка на фоне международной повестки Essity объявила в апреле 2022 года.