Владелец Zewa и Libero решил продать бизнес в России
Шведская компания-производитель средств личной гигиены Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, заявила о продаже бизнеса в России. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу концерна.
В пресс-службе пояснили, что руководство компании подписало соглашение о продаже бизнеса с потенциальным покупателем.
Российские власти, уточнили в пресс-службе, сделку одобрили.
Сделка будет закрыта предположительно во втором квартале 2023 года, после того, как покупатель перечислит денежные средства в полном объеме.
Напомним, что о своем желании уйти с российского рынка на фоне международной повестки Essity объявила в апреле 2022 года.
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