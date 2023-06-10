Глава Rheinmetall допустил рост рыночной стоимости концерна

"Оценка в €17 млрд является реалистичной для Rheinmetall в среднесрочной перспективе", - сказал Паппергер. На данный момент рыночная стоимость Rheinmetall составляет примерно в €10 млрд. Глава концерна отметил, что очень доволен результатами деятельности компании. "В настоящее время мы ведем переговоры по нескольким очень крупным заказам: танкам, боеприпасам, скоро [приступим к переговорам по] зенитно-ракетным комплексам и самолетам. При этом речь идет о длительных сроках и многих миллиардах евро", - подчеркнул он.