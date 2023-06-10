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Глава Rheinmetall допустил рост рыночной стоимости концерна до €17 млрд

Глава германского оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер полагает, что ввиду повышенного спроса на военную продукцию на фоне конфликта на Украине рыночная стоимость компании в ближайшие годы значительно возрастет и может составить €17 млрд. Свою точку зрения он изложил в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Глава Rheinmetall допустил рост рыночной стоимости концерна
© globallookpress.com

"Оценка в €17 млрд является реалистичной для Rheinmetall в среднесрочной перспективе", - сказал Паппергер. На данный момент рыночная стоимость Rheinmetall составляет примерно в €10 млрд. Глава концерна отметил, что очень доволен результатами деятельности компании. "В настоящее время мы ведем переговоры по нескольким очень крупным заказам: танкам, боеприпасам, скоро [приступим к переговорам по] зенитно-ракетным комплексам и самолетам. При этом речь идет о длительных сроках и многих миллиардах евро", - подчеркнул он.

В то же время Паппергер заметил, что концерн не хочет превращаться в производителя исключительно вооружений.

"Мы ищем покупателей для нашего поршневого бизнеса, потому что он приносит самую низкую прибыль, и потому что мы не видим в нем долгосрочного потенциала роста. Мы инвестируем в другие гражданские области. Например, в будущем мы начнем поставлять бесшумные компрессоры для тепловых насосов", - пояснил он.

Rheinmetall - крупнейший оборонный концерн Германии. По количеству произведенных военных автомобилей и боеприпасов Rheinmetall относят к трем крупнейшим концернам Запада. С начала спецоперации России на Украине курс акций компании вырос более чем в два раза. В частности, она является поставщиком военной техники Киеву. Спектр поставок на Украину варьируется от средств ПВО до танков и БТР и боеприпасов к ним, от военных грузовиков и сенсоров до мобильных полевых госпиталей.

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