ООН, вопреки всем усилиям, не смогла убедить Европу переподключить Россельхозбанк к системе международных платежей SWIFT, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам переговоров с международной организацией в Женеве. По его словам, которые приводит РИА Новости, Москва готова продолжить переговоры с ООН по меморандуму об экспорте российской сельхозпродукции, если эти обсуждения будут результативными.

И, конечно, существенный вопрос, который мы задавали, требовали, состоит в ресвифтингеинге (переподключение к SWIFT. — NEWS.ru) Россельхозбанка. По существу, сегодня в ООН признали, что такой реSWIFTинг, такие действия натыкаются на полную стену негатива со стороны тех, кто принимает решения в Евросоюзе и в других западных столицах, — сказал замминистра.

Он назвал такую позицию Запада лицемерной и двуличной и подчеркнул, что решение о том, продлевать ли зерновую сделку после 18 июля, будет приниматься исходя из интересов России.

Замглавы МИД Сергей Вершинин также осудил подрыв аммиакопровода «Тольятти-Одесса» на подконтрольной Киеву территории. Он отметил, что тем самым Украина нанесла серьезный удар по самой концепции Стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года.