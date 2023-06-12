Швейцарский банковский гигант UBS завершил поглощение бывшего конкурента Credit Suisse

UBS согласился на сделку на сумму 3,2 миллиарда долларов в марте, при этом швейцарские регулирующие органы сыграли ключевую роль в приобретении на фоне опасений, что серьезные убытки Credit Suisse дестабилизируют банковскую систему, уточняет телеканал CNBС.

Недавно расширенный UBS будет иметь баланс в размере 1,6 триллиона долларов и штат сотрудников в 120 тысяч человек. В пятницу регулирующие органы Швейцарии заявили, что они покроют убытки в размере до 9 миллиардов швейцарских франков (10 миллиардов долларов США) после того, как UBS выплатит первые 5 миллиардов швейцарских франков в рамках сделки.