NZZ: Швейцарский банковский гигант UBS завершил поглощение бывшего конкурента Credit Suisse
Швейцарский банковский гигант UBS завершил поглощение бывшего конкурента Credit Suisse. Об этом говорится в открытом письме банковского учреждения, опубликованном в понедельник в швейцарской ежедневной газете NZZ.
"Мы завершили юридическое поглощение Credit Suisse", - указывает банк, добавив, что это поглощение открывает "начало новой главы в его истории".
UBS согласился на сделку на сумму 3,2 миллиарда долларов в марте, при этом швейцарские регулирующие органы сыграли ключевую роль в приобретении на фоне опасений, что серьезные убытки Credit Suisse дестабилизируют банковскую систему, уточняет телеканал CNBС.
Недавно расширенный UBS будет иметь баланс в размере 1,6 триллиона долларов и штат сотрудников в 120 тысяч человек. В пятницу регулирующие органы Швейцарии заявили, что они покроют убытки в размере до 9 миллиардов швейцарских франков (10 миллиардов долларов США) после того, как UBS выплатит первые 5 миллиардов швейцарских франков в рамках сделки.