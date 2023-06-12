В Скандинавии объявили бойкот производителю Milka и Mars из-за РФ

Скандинавские компании объявили бойкот американскому транснациональному концерну Mondelez (владельцу брендов Oreo, Mars, Alpen Gold, Milka). На этот шаг они пошли потому, что производитель кондитерских изделий отказался уходить с российского рынка, пишет Reuters.

По данным агентства, корпоративный бойкот поддержали судоходная группа Fjord Line, железнодорожная группа SJ, сеть отелей Strawberry, авиаперевозчики SAS и Norwegian Air и другие компании из Швеции и Норвегии.

Представители компаний напомнили, что в мае Киев внес Mondelez International в список «международных спонсоров [конфликта]» за продолжение работы в России. Они добавили, что их действия были обусловлены решением Украины.