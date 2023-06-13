В Нидерландах указали на невозможность заморозить активы граждан РФ

У трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах нет возможности отслеживать и замораживать активы россиян, которые находятся под рестрикциями. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на Центральный банк страны.

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Более тридцати финансовых учреждений были проверены регулятором.

Подчеркивается, что найти все банковские счета и другие активы россиян не представляется возможным, в частности, из-за ошибок в написании фамилий.

Нидерланды ранее приняли решение заморозить российские активы на €644,5 млн.

Сумма замороженных активов Банка России в странах Евросоюза составила более 200 миллиардов евро. Такую цифру ранее назвал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.