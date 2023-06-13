В Нидерландах указали на невозможность заморозить активы граждан РФ
У трети банков и других финансовых учреждений в Нидерландах нет возможности отслеживать и замораживать активы россиян, которые находятся под рестрикциями. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на Центральный банк страны.
Более тридцати финансовых учреждений были проверены регулятором.
Подчеркивается, что найти все банковские счета и другие активы россиян не представляется возможным, в частности, из-за ошибок в написании фамилий.
Нидерланды ранее приняли решение заморозить российские активы на €644,5 млн.
Сумма замороженных активов Банка России в странах Евросоюза составила более 200 миллиардов евро. Такую цифру ранее назвал на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.
Он уточнил, что в 10-м пакете санкций против России государства ЕС ввели новые требования для операторов и стран-членов по отчетности перед Еврокомиссией по замороженным активам и резервам российского регулятора.