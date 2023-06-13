Revolut блокирует операции россиян, которые проживают в Европе

Проживающие в Европе граждане России пожаловались на ограничения операций по своим картам и счетам в банке Revolut (зарегистрирован в Литве). Об этом сообщает Forbes.

На соответствующие проблемы указали несколько россиян, проживающих сейчас во Франции и Латвии.

Подчеркивается, что ограничения возникли в связи с ужесточением требований кредитной организации к документам, подтверждающим право жить в Европе, и трудностями с получением вида на жительство (ВНЖ) или долгосрочных виз.

Информация об ужесточении формальных требований к россиянам была подтверждена представителем Revolut Пэдди Кроули.

По его словам, Revolut не принимает справки, которые подтверждают подачу документов на продление ВНЖ или визы, в качестве обоснования для разблокировки счетов. Собеседник уточнил, что ограничения распространили только на россиян и белорусов. Они действуют на всей территории присутствия банка, добавил он.