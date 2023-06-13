Revolut блокирует операции россиян, которые проживают в Европе
Проживающие в Европе граждане России пожаловались на ограничения операций по своим картам и счетам в банке Revolut (зарегистрирован в Литве). Об этом сообщает Forbes.
На соответствующие проблемы указали несколько россиян, проживающих сейчас во Франции и Латвии.
Подчеркивается, что ограничения возникли в связи с ужесточением требований кредитной организации к документам, подтверждающим право жить в Европе, и трудностями с получением вида на жительство (ВНЖ) или долгосрочных виз.
Информация об ужесточении формальных требований к россиянам была подтверждена представителем Revolut Пэдди Кроули.
По его словам, Revolut не принимает справки, которые подтверждают подачу документов на продление ВНЖ или визы, в качестве обоснования для разблокировки счетов. Собеседник уточнил, что ограничения распространили только на россиян и белорусов. Они действуют на всей территории присутствия банка, добавил он.
Более года назад Евросоюз принял решение об ограничении финансовых потоков из России. Им был введен запрет для европейских банков принимать депозиты от россиян и российских компаний величиной свыше €100 тыс.