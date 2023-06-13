$82.64+0.5589.01+0.97

Revolut блокирует операции россиян, которые проживают в Европе

Проживающие в Европе граждане России пожаловались на ограничения операций по своим картам и счетам в банке Revolut (зарегистрирован в Литве). Об этом сообщает Forbes.

Revolut блокирует операции россиян, которые проживают в Европе
© globallookpress.com

На соответствующие проблемы указали несколько россиян, проживающих сейчас во Франции и Латвии.

Подчеркивается, что ограничения возникли в связи с ужесточением требований кредитной организации к документам, подтверждающим право жить в Европе, и трудностями с получением вида на жительство (ВНЖ) или долгосрочных виз.

Информация об ужесточении формальных требований к россиянам была подтверждена представителем Revolut Пэдди Кроули.

По его словам, Revolut не принимает справки, которые подтверждают подачу документов на продление ВНЖ или визы, в качестве обоснования для разблокировки счетов. Собеседник уточнил, что ограничения распространили только на россиян и белорусов. Они действуют на всей территории присутствия банка, добавил он.

Более года назад Евросоюз принял решение об ограничении финансовых потоков из России. Им был введен запрет для европейских банков принимать депозиты от россиян и российских компаний величиной свыше €100 тыс.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители