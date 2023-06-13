В Молдавии приготовились к «враждебным действиям» со стороны «Газпрома»

«Газпром» уже в ближайшие месяцы может потребовать вернуть исторический долг за газ у Молдавии, добавив к нему долг непризнанного Приднестровья, заявил член наблюдательного совета госпредприятия Energocom Александр Слусарь. Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

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«В ближайшие месяцы следует ожидать враждебных действий со стороны "Газпрома", который категорически против продолжающейся демонополизации рынка газа и независимости газотранспортной от системы поставок», — написал Слусарь.

Он заявил, что можно готовиться получить «исполнительные листки от арбитража в Санкт-Петербурге о взыскании так называемых исторических долгов». Представитель Energocom отметил, что не исключает ситуации, в которой «Газпром» «добавит долги левого берега (Приднестровья, — прим. ред. «Ленты.ру») к долгам правого берега». Российское предприятие может через суд наложить арест на молдавскую газотранспортную систему, считает Слусарь.

С такими заявлениями он выступил, комментируя Евросоюза, содержащего соответствующие требования.

Сам Слусарь обвиняет в сложившейся ситуации бывшего вице-премьера Молдавии Андрея Спыну. При нем в 2021 году было согласовано продолжение поставок газа в Молдавию и подписан протокол, который предполагал, помимо прочего, неизменность статуса «Молдовагаза» и запрет на его реструктуризацию до урегулирования вопроса задолженности перед «Газпромом», писал ТАСС.