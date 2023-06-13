$83.64+1.0090.39+1.38

Rambler&Co впервые вошёл в двадцатку лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций России

PR-директор медиахолдинга включена в рейтинг лучших директоров по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России.

Rambler&Co впервые вошёл в двадцатку лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций России
© Соцсети

В 2023 году Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) в десятый раз представила рейтинг Топ-20 самых эффективных компаний и директоров по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM. Медиахолдинг Rambler&Co представлен в нём впервые.

Виктория Джигкаева, директор департамента внешних коммуникаций Rambler&Co, вошла в рейтинг Топ-50 лидеров департаментов по корпоративным коммуникациям и отношениям TOP-COMM 2023. Джигкаева – PR-специалист с более чем 20-летним опытом работы на руководящих должностях в ведущих российских компаниях сферы медиа и digital.

Целями рейтинга TOP-COMM 2023 является оценка эффективности стратегических коммуникаций бизнеса в российских компаниях. Участвуют руководители высшего звена, отвечающие за деятельность департаментов корпоративных коммуникаций и отношений, за внешние коммуникации и внутрикорпоративные коммуникации, взаимодействие с органами государственной власти, общественные связи (PR), программы социальной ответственности бизнеса и благотворительные фонды коммерческих организаций.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТестыВидеоФото
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители