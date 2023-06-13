Rambler&Co впервые вошёл в двадцатку лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций России

PR-директор медиахолдинга включена в рейтинг лучших директоров по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России.

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В 2023 году Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) в десятый раз представила рейтинг Топ-20 самых эффективных компаний и директоров по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям TOP-COMM. Медиахолдинг Rambler&Co представлен в нём впервые.

Виктория Джигкаева, директор департамента внешних коммуникаций Rambler&Co, вошла в рейтинг Топ-50 лидеров департаментов по корпоративным коммуникациям и отношениям TOP-COMM 2023. Джигкаева – PR-специалист с более чем 20-летним опытом работы на руководящих должностях в ведущих российских компаниях сферы медиа и digital.