"Акрон" не выплатит дивиденды за 2022 год

Акционеры "Акрона" в ходе годового собрания приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Прибыль по результатам 2022 года оставить нераспределенной, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять и не выплачивать", - говорится в сообщении.

По итогам 2021 года "Акрон" также не выплачивал дивиденды.