Количество выпущенных карт "Мир" достигло 211 млн штук
Количество выпущенных карт "Мир" достигло 211 млн штук, за пять месяцев 2023 года было эмитировано 29 млн карт, сообщил глава Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Владимир Комлев в интервью студии "Известия" на полях Петербургского международного экономического форума.
"Если говорить про карты "Мир", то количество карт прирастает по 5,5-6 млн карт ежемесячно. Это была тенденция в 2022 году, она сохраняется и в первом полугодии 2023 года. За первые пять месяцев было выпущено порядка 29 млн карт платежной системы "Мир", их общее количество составляет сегодня порядка 211 млн", - сказал Комлев.
Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.