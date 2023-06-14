Количество выпущенных карт "Мир" достигло 211 млн штук

"Если говорить про карты "Мир", то количество карт прирастает по 5,5-6 млн карт ежемесячно. Это была тенденция в 2022 году, она сохраняется и в первом полугодии 2023 года. За первые пять месяцев было выпущено порядка 29 млн карт платежной системы "Мир", их общее количество составляет сегодня порядка 211 млн", - сказал Комлев.