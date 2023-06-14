Сотрудникам швейцарского банка запретили обслуживать россиян

Крупнейший швейцарский банк UBS запретил сотрудникам поглощенного им конкурента Credit Suisse привлекать новых клиентов из России. Правило также касается клиентов из Ливии, Судана, Венесуэлы и других. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

UBS решил ввести ограничения в отношении скандального банка из опасений работы с рискованными клиентами. Так, в список запретов также вошло обслуживание клиентов из ряда стран. Это необходимо для того, чтобы ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции. Высокий уровень риска в этой категории присвоен России и еще 27 странам (среди них — Белоруссия, Афганистан, Ирак, Косово, Узбекистан, Таджикистан, Эритрея).

Кроме того, сотрудники Credit Suisse больше не могут принимать украинских политиков и местные госпредприятия. Причиной запрета газета называет необходимость предотвратить потенциальное отмывание денег.

UBS завершил поглощение Credit Suisse 12 июня. О приобретении кризисного банка стало известно 19 марта. Сумма сделки составила 3 миллиарда франков (3,25 миллиарда долларов).