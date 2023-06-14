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Россия передумала запрещать продажу газа срывавшей контракты немецкой компании

Правительство России разрешило поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал СПГ» немецкой компании Securing Energy for Europe (SEFE), бывшей структуре «Газпрома», которая была национализирована весной прошлого года, передает РИА Новости.

Россия передумала запрещать продажу газа срывавшей контракты немецкой компании
© Lenta.ru

Год назад Россия ввела санкции в отношении предприятия, запретив поставки в его адрес СПГ с российских проектов. Однако в отношении «Ямал СПГ» было сделано исключение, благодаря чему «Новатэк» некоторое время продолжал продажу.

Предполагалось, что SEFE позволит исполнить контракт «Новатэка» с индийской GAIL. Но компания, пользуясь высокими ценами на топливо, предпочла платить Индии неустойки за срыв поставок, а сама продавала газ на спотовом рынке в Европе и получала прибыль.

В результате российский поставщик также прекратил отгрузку, а правительство не стало продлевать разрешение. Нынешнее исключение действует до 31 декабря 2024 года. Что заставило российские власти передумать в отношении добросовестности SEFE, не уточняется, однако нынешние цены на газ в Европе не позволят немецкой компании зарабатывать на такой схеме.

Ранее сообщалось, что «Новатэк» может отложить выход на полную мощность нового проекта «Арктик СПГ 2» минимум на 3-4 года из-за отсутствия оборудования. Компания не может найти замену подсанкционным компрессорам и турбинам.

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