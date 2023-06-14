Сбер рассказал о финансировании сделок по покупке активов иностранных компаний

Сбер профинансировал сделки по покупке активов уходящих из России иностранных компаний на сумму 220 миллиардов рублей. Такую цифру назвал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, Сбер готов финансировать различные M&A (слияния и поглощения) сделки на российском рынке.

«Что касается финансирования M&A активностей российских компаний в целом, с начала 2023 года Сбер профинансировал таких сделок на сумму более 220 миллиардов рублей», — сказал Попов.

Он также заявил, что Сбер намерен и дальше помогать клиентам в развитии бизнеса, в том числе путем слияний и поглощений. При этом речь идет не только о кредитах, но и об инструментах акционерного и мезонинного финансирования, заключил Попов.