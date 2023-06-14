В Сбере рассказали о будущем запуске цифрового рубля

Заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал о планах структуры относительно будущего запуска цифрового рубля.

По его словам, Сбер активно участвует в процессе тестирования цифрового рубля, организованном Центробанком. Однако Попов пояснил, что пока рано называть конкретные сроки внедрения цифрового рубля для всех клиентов банка.

Также он анонсировал получение доступа физлиц к цифровым активам Сбера в третьем квартале текущего года. Речь идет о собственной блокчейн-платформе Сбера и сервис NFT, который тестируется. Сейчас доступ к цифровым активам Сбера есть только у корпоративных клиентов.

«Конечно, рынок цифровых финансовых активов находится на стадии формирования в России, но мы видим стабильный интерес и у инвесторов, и у компаний, заинтересованных в привлечении средств», — указал Попов в рамках ПМЭФ.

В апреле министр финансов Антон Силуанов рассказал, что запуск в обращение цифрового рубля в России произойдет до конца 2023 года. Он назвал цифровой рубль прозрачным и надежным инструментом, поскольку он позволяет отследить все транзакции и увидеть расход средств.