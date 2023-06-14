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Во Франции заявили, что хотят убедить Илона Маска построить завод Tesla в стране

Министр-делегат по цифровизации и телекоммуникациям Жан-Ноэль Барро заявил, что попробует уговорить американского предпринимателя Илона Маска построить во Франции завод Tesla.

Во Франции заявили, что хотят убедить Маска построить завод Tesla в стране
© globallookpress.com

«Было бы здорово иметь завод Tesla во Франции, было приложено много усилий и энергии, чтобы убедиться, что это возможно, и это может произойти», — цитирует его телеканал CNBC.

Уточняется, что таким образом Париж хочет укрепить позиции в качестве основного производителя электромобилей в Европе.

В апреле Financial Times со ссылкой на источник сообщила, что Маск запустит стартап по разработке искусственного интеллекта.

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