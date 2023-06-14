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Описана зависимость Apple от Китая

Компания Apple остается крайне зависимой от китайских поставщиков оборудования. Об этом сообщает издание Insider.

Описана зависимость Apple от Китая
© lenta.ru

Журналисты делового медиа изучили отчет китайской консалтинговой компании Wellsenn XR, специалисты которой проанализировали устройство MR-очков Vision Pro, представленных в начале лета. По словам экспертов, по меньшей мере восемь поставщиков из Китая задействованы в производстве новой гарнитуры.

В их число вошли такие фирмы, как производитель модулей камеры Cowell e Holdings и непосредственно собирающая устройство компания Luxshare. Специалисты Wellsenn XR оценили зависимость Apple от местных поставщиков как высокую. Аналитики сделали вывод, что корпорация Тима Кука стремится диверсифицировать цепочки поставок, но все еще остается крайне зависимой от глобального производственного центра.

В отчете также говорится, что Apple все же имеет некоторых поставщиков, чьи заводы расположены за пределами Китая. К ним относятся южнокорейские Samsung и LG, тайваньская Foxconn и японская Sony.

В начале марта журналисты Bloomberg рассказали, что китайские поставщики Apple задумали перенести производство во Вьетнам и Индию. В отчете говорится, что работающие в Китае компании хотят снизить риски из-за растущей напряженности между Вашингтоном и Пекином.

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