Стало известно название самого дорогого бренда в мире

Американская корпорация Apple, производящая смартфоны, компьютеры и другое технологическое оборудование, второй год подряд стала самым дорогим брендом в мире. При этом суммарная капитализация бренда компании в 2023 году снизилась на 7% и составила $880 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands, составленного аналитиками исследовательской компании Kantar.

Стоимость корпорации сократилась на $67 млрд - с $947 млрд. Однако компания не стала единственной, у которой просели показатели капитализации бренда. Суммарная стоимость сотни самых дорогих брендов мира сократилась в годовом выражении сразу на 20%, до $6,9 трлн, уточняется в материале.

На втором месте рейтинга оказалась еще одна американская компания - Google. Капитализация ее бренда за год сократилась еще больше, чем у Apple - на 30%, до $577,7 млрд. Тройку глобальных лидеров замкнула транснациональная фирма Microsoft (-18%, до $501,9 млрд), заключается в отчете.