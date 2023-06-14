Мишустин запретил ограничивать работу авиакомпаний РФ по заявлениям недружественных стран

Премьер-министр Михаил Мишустин запретил ограничивать действие сертификатов эксплуатанта российских авиакомпаний по заявлениям собственников самолетов из недружественных стран о прекращении законных оснований владения воздушным судном.

Решение будет действовать до конца года.

На этот срок также запрещено приостанавливать действие сертификатов, если авиакомпания находится в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии по итогам двух кварталов подряд.