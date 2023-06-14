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Мишустин запретил ограничивать работу авиакомпаний РФ по заявлениям из недружественных стран

Премьер-министр Михаил Мишустин запретил ограничивать действие сертификатов эксплуатанта российских авиакомпаний по заявлениям собственников самолетов из недружественных стран о прекращении законных оснований владения воздушным судном.

Мишустин запретил ограничивать работу авиакомпаний РФ по заявлениям недружественных стран
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Решение будет действовать до конца года.

На этот срок также запрещено приостанавливать действие сертификатов, если авиакомпания находится в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии по итогам двух кварталов подряд.

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