Мишустин запретил ограничивать работу авиакомпаний РФ по заявлениям недружественных стран

Мишустин запретил ограничивать работу авиакомпаний РФ по заявлениям из недружественных стран
Премьер-министр Михаил Мишустин запретил ограничивать действие сертификатов эксплуатанта российских авиакомпаний по заявлениям собственников самолетов из недружественных стран о прекращении законных оснований владения воздушным судном.
Решение будет действовать до конца года.
На этот срок также запрещено приостанавливать действие сертификатов, если авиакомпания находится в неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии по итогам двух кварталов подряд.
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