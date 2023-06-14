Власти Калуги помогают искать нового собственника заводу Volvo

Покупкой завода Volvo в Калужской области интересуются многие компании, среди которых есть китайские и российские. Об этом «РИА Новости» сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, Volvo «готово продать свое предприятие» и калужские власти вместе с компанией на данный момент ищут ему нового собственника.

«И у нас есть широкий круг интересантов по возобновлению работы этого предприятия, и отечественных в том числе», — сказал Шапша.

Кроме того на завод претендуют и китайские компании, в том числе старейшая автомобилестроительная компания FAW, отметил он.