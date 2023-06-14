$84.32+0.6891.07+0.68

Власти Калуги помогают искать нового собственника заводу Volvo

Покупкой завода Volvo в Калужской области интересуются многие компании, среди которых есть китайские и российские. Об этом «РИА Новости» сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Власти Калуги помогают искать нового собственника заводу Volvo
© РИА Новости

По его словам, Volvo «готово продать свое предприятие» и калужские власти вместе с компанией на данный момент ищут ему нового собственника.

«И у нас есть широкий круг интересантов по возобновлению работы этого предприятия, и отечественных в том числе», — сказал Шапша.

Кроме того на завод претендуют и китайские компании, в том числе старейшая автомобилестроительная компания FAW, отметил он.

Напомним, что о планах Volvo по продаже части бизнеса в России стало известно в октябре 2022 года. При этом указывалось, что компания пока не приняла окончательного решения на этот счет. Volvo имеет два завода в Калуге.

1
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФото
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители