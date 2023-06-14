Компания Swarovski полностью свернула бизнес в России

Компания Swarovski полностью закрыла бизнес в России
Генеральный директор австрийского производителя синтетических драгоценных камней и ювелирных изделий Swarovski Алексис Назард заявил, что компания полностью закрыла свой российский бизнес. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Австрийское агентство печати.
Как уточнил генеральный директор Swarovski, руководство компании сделало вывод, что не сможет в дальнейшем поддерживать бизнес в России. При этом Назард добавил, что закрытие российского бизнеса пройдёт в полном соответствии с законами страны, а также с учётом всех экономических санкций и ограничений.
Напомним, что Swarovski приостановила деятельность России ещё в марте 2022 года. Через год, в марте 2023 года, Назард объявил о планах компании полностью уйти из России.
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