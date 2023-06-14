Компания Swarovski полностью свернула бизнес в России

Генеральный директор австрийского производителя синтетических драгоценных камней и ювелирных изделий Swarovski Алексис Назард заявил, что компания полностью закрыла свой российский бизнес. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Австрийское агентство печати.

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Как уточнил генеральный директор Swarovski, руководство компании сделало вывод, что не сможет в дальнейшем поддерживать бизнес в России. При этом Назард добавил, что закрытие российского бизнеса пройдёт в полном соответствии с законами страны, а также с учётом всех экономических санкций и ограничений.