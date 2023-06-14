$84.32+0.6891.07+0.68

Компания Swarovski полностью закрыла бизнес в России

Генеральный директор австрийского производителя синтетических драгоценных камней и ювелирных изделий Swarovski Алексис Назард заявил, что компания полностью закрыла свой российский бизнес. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Компания Swarovski полностью свернула бизнес в России
©  Wikipedia.org,

Как уточнил генеральный директор Swarovski, руководство компании сделало вывод, что не сможет в дальнейшем поддерживать бизнес в России. При этом Назард добавил, что закрытие российского бизнеса пройдёт в полном соответствии с законами страны, а также с учётом всех экономических санкций и ограничений.

Автомобили в камнях Swarovski. Сколько стоит это удовольствие и кто владельцы этих ТС

Напомним, что Swarovski приостановила деятельность России ещё в марте 2022 года. Через год, в марте 2023 года, Назард объявил о планах компании полностью уйти из России.

26
Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители