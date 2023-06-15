Под Новосибирском достроили завод Pepsico по производству соленых закусок

Строительство завода PepsiCo по выпуску чипсов и сухариков в Новосибирской области завершилось, сообщили в инспекции Госстройнадзора региона.

"На территории промышленно-логистического парка Новосибирской области завершено строительство завода соленых закусок. Застройщику ООО "Пепсико холдингс" выдано заключение о соответствии завода по производству соленых закусок требованиям проектной документации", - сообщили в инспекции.

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В пресс-службе Минэкономразвития Новосибирской области ТАСС уточнили, что часть линий завода запустят в работу в 2023 году, а часть - в 2024 году.

Максимальный объем производства готовой продукции составит 260 тонн в сутки, уточнили в Госстройнадзоре. В производственно-складском блоке установили технологические линии по производству снеков. В административно-бытовом блоке разместили столовую на 100 посадочных мест, открытый офис на 50 человек, медпункт, вспомогательные и необходимые санитарно-бытовые помещения. Анализ качества сырья, промежуточной и готовой продукции будет осуществляться лабораторией предприятия.

"Профессионально-квалификационный состав и численность обслуживающего персонала определена на основании трудоемкости технологического процесса. Режим работы завода двухсменный круглосуточный, 320 дней в году по 12 часов смена", - добавили в Госстройнадзоре.

В марте 2022 года руководство PepsiCo сообщило о приостановке в России продажи напитков, инвестиций и рекламной деятельности. В мае того же года источник, близкий к руководству новосибирского завода, сообщал ТАСС, что строительство производства снеков вышло на завершающую стадию, оборудование уже прошло пусконаладку. Позднее министр экономического развития региона Лев Решетников сообщил, что завод соленых снеков и закусок PepsiCo в промышленно-логистическом парке Новосибирской области планируют запустить до конца 2022 года.