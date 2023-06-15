Российская компания отсудила в Лондоне €220 млн у норвежского судоходного оператора

Отступные в размере €220 млн взыскала с норвежского судоходного оператора Havila Kystruten российская корпорация ГТЛК (Государственная транспортная лизинговая компания), передают «Ведомости». Как указывается в материале, зарубежные «дочки» ГТЛК строили на турецкой верфи Tersan для норвежцев четыре круизных паромных корабля. Об этом сообщил в интервью изданию гендиректор ГТЛК Евгений Дитрих.

Он проинформировал, в момент, когда ГТЛК и ее дочерние компании были включены в санкционные перечни, Havila Kystruten объявила, что первый паром, который уже был принят в эксплуатацию, она не отдаст и возмещать траты на его строительство не будет. А второе судно, находившееся в стадии строительства, «они забрали, дав обещание туркам провести окончательный платеж». Дитрих подчеркнул, что в итоге верфь за свою работу средств от норвежцев так и не получила, а по двум оставшимся паромам серии схема предполагалась такой же.

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«[Высокий суд Лондона] встал на сторону GTLK Europe и предписал компании Havila Kystruten выплатить за паромы €220 млн. Мы ожидаем, что эти средства поступят на счета иностранных структур ГТЛК в ближайшие месяцы. Это показательный пример, когда даже зарубежными судебными инстанциями не поддерживается такое поведения деловых партнеров», отметил Дитрих.

Напомним, ГТЛК в 2019 году разместила на турецкой верфи Tersan Shipyard заказ на строительство четырех паромов — Capella, Castor, Polaris, Pollux для норвежского судоходного оператора. Длина каждого корабля 124 м, ширина 22 м, осадка 5,2 м, каждое судно способно брать на борт свыше 600 пассажиров. Все четыре парома оснащены гибридными силовыми установками на сжиженном газе и аккумуляторных батареях.

В строительство двух паромов вложилась гонконгская GTLK Asia («дочка» ГТЛК), инвестировав €171 млн. Строительство еще двух кораблей финансировала другая «дочка» группы ирландская GTLK Europe DAC.

ГТЛК (100% акций в распоряжении Минтранса) ведет свою историю с 2001 года и находится на первом место в сегментах авиационного (305 лайнеров на конец 2021 года), железнодорожного (101,6 тыс. вагонов) и водного транспорта (201 корабль) по объему лизингового портфеля (₽1,4 трлн).