В России выросло производство напитков из виноматериалов
Согласно данным Росстата, производство «винных напитков» в России начало расти после сокращения в 2019 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».
С 2019 года выпуск такой продукции снижался. За 2021 год производство «винных напитков» уменьшилось на 41,9%, до 6,26 млн дал, а за 2022 год — на 29,9%, до 4,38 млн дал. Однако за первые четыре месяца 2023 года выпуск такой продукции увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1 млн дал.
Такие показатели могут быть связаны с ростом предложения виноматериалов, изменением спроса на более доступную продукцию и активными маркетинговыми кампаниями в этой категории.
В статистику входят напитки, в составе которых должно быть не менее 50% вина или виноградного сусла, а также фруктовые виноматериалы. Лидерами по производству таких напитков являются компании «Союз-вино», «Евразийская алкогольная группа» и ГК «Абрау-Дюрсо».