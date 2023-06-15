В России выросло производство напитков из виноматериалов

Согласно данным Росстата, производство «винных напитков» в России начало расти после сокращения в 2019 году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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С 2019 года выпуск такой продукции снижался. За 2021 год производство «винных напитков» уменьшилось на 41,9%, до 6,26 млн дал, а за 2022 год — на 29,9%, до 4,38 млн дал. Однако за первые четыре месяца 2023 года выпуск такой продукции увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1 млн дал.

Такие показатели могут быть связаны с ростом предложения виноматериалов, изменением спроса на более доступную продукцию и активными маркетинговыми кампаниями в этой категории.