Сбер выпустит новую партию платежных стикеров

Сбербанк в июле выпустит новую партию платежных стикеров, оригинальный дизайн которых клиент сможет выбрать, рассказал первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев.

По словам Царева, точное количество будет зависеть от спроса клиентов, однако оно будет больше предыдущего объема.

«Напомню, что в феврале мы выпустили 100 тысяч стикеров для наших клиентов, которые были разобраны за несколько часов. За это время мы внимательно изучили пользовательский опыт и провели ряд улучшений стикеров», — заявил он.

Платежный стикер является вариантом дебетовой СберКарты «Мир», поэтому параметры его использования аналогичны. Так, можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям, заблокировать стикер в случае утраты. Отмечается, что в первую очередь технология нужна обладателям iPhone, которые привыкли к бесконтактным платежам.

Стикер выглядит как банковская карта, но в разы меньше, крепится к смартфону. Платить стикером можно везде, где есть терминал бесконтактных платежей.