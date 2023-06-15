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Сбер выпустит новую партию платежных стикеров

Сбербанк в июле выпустит новую партию платежных стикеров, оригинальный дизайн которых клиент сможет выбрать, рассказал первый зампредседателя правления банка Кирилл Царев.

Сбер выпустит новую партию платежных стикеров
© ТАСС

По словам Царева, точное количество будет зависеть от спроса клиентов, однако оно будет больше предыдущего объема.

«Напомню, что в феврале мы выпустили 100 тысяч стикеров для наших клиентов, которые были разобраны за несколько часов. За это время мы внимательно изучили пользовательский опыт и провели ряд улучшений стикеров», — заявил он.

Платежный стикер является вариантом дебетовой СберКарты «Мир», поэтому параметры его использования аналогичны. Так, можно настроить ПИН-код, установить лимит по тратам и ограничения по операциям, заблокировать стикер в случае утраты. Отмечается, что в первую очередь технология нужна обладателям iPhone, которые привыкли к бесконтактным платежам.

Стикер выглядит как банковская карта, но в разы меньше, крепится к смартфону. Платить стикером можно везде, где есть терминал бесконтактных платежей.

Ранее зампредседателя правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» Анатолий Попов рассказал о популярности инвесткредитования. При этом корпоративный кредитный портфель Сбербанка в первом квартале 2023 года вырос на четыре процента, до 19,5 триллиона рублей.

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