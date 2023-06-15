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ФАС проверит ценообразование на "молочку"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на молочную продукцию в стране. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

ФАС проверит ценообразование на "молочку"
© РИА Новости

"ФАС России проанализирует ценообразование на молочную продукцию. Служба направила крупнейшим производителям молока и федеральным торговым сетям запросы о представлении необходимой для анализа информации", - говорится в сообщении.

На основе полученных данных ведомство проведет оценку механизма ценообразования в цепочке "производитель - переработчик - торговая сеть - потребитель" на предмет нарушений антимонопольного законодательства. В случае выявления нарушений служба примет меры антимонопольного реагирования, отметили в ФАС.

Кроме того, производителям молочной продукции направлены письма о необходимости добросовестного рыночного поведения и недопустимости создания искусственного дефицита продукции, а также об обязательности соблюдения установленных законом о защите конкуренции запретов, включая запрет на необоснованное повышение цен.

Начиная с марта 2023 года в ФАС России и ее территориальные органы поступают обращения сельхозтоваропроизводителей о снижении цен на закупку сырого молока. В частности, на текущий момент такие обращения рассматриваются Краснодарским и Ростовским УФАС России, напомнили в ведомстве.

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