Дочерняя компания МТС вошла в топ-10 крупнейших IT-компаний в России

Дочерняя компания цифровой экосистемы МТС, «МТС Диджитал», вошла в топ-10 рейтинга 100 работающих на российском IT-рынке крупнейших компаний по выручке за 2022 год, сообщает пресс-служба МТС.

Выручка компании за 2022 год составила 125,7 млрд рублей, увеличившись на 29% год к году.

Как рассказал первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, заметный вклад в результаты компании по итогам года внес переход экосистемы на собственную технологическую платформу МТС The Platform.

«Также хочется отметить, что МТС вошла в первую десятку крупнейших IT-компаний благодаря сильным специалистам, их активной работе и постоянному росту», — уточнил Павел Воронин.

Благодаря запуску новой платформы время получения инфраструктуры сократилось с месяца до минуты, скорость запуска продуктов выросла в четыре раза, кратно повысилась надежность IT-систем и вдвое снизились затраты на разработку, отмечается в сообщении. Уровень миграции на единую технологическую платформу МТС The Platform внутри экосистемы достиг уже 24%.