К 2030 году «ФосАгро» создаст порядка 30 новых биопрепаратов

В рамках новой программы по развитию биопрепаратов компания «ФосАгро» к 2030 году планирует создать порядка 30 новых биодобавок для растений и животноводства. Об этом стало известно от Михаила Стеркина, занимающего пост гендиректора по продажам, маркетингу и логистике компании «ФосАгро». Он сообщил это в рамках сессии ПМЭФ.