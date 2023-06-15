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К 2030 году «ФосАгро» создаст порядка 30 новых биопрепаратов

В рамках новой программы по развитию биопрепаратов компания «ФосАгро» к 2030 году планирует создать порядка 30 новых биодобавок для растений и животноводства. Об этом стало известно от Михаила Стеркина, занимающего пост гендиректора по продажам, маркетингу и логистике компании «ФосАгро». Он сообщил это в рамках сессии ПМЭФ.

К 2030 году «ФосАгро» создаст порядка 30 новых биопрепаратов
© fertilizerdaily.ru

Стеркин сказал, что программа по развитию биопрепаратов, корректоров питания, стимуляторов роста, которые появятся к 2030 году, является совместной разработкой научно-исследовательского института НИУИФ и центра инноваций. Ожидается появление 30 новинок.

Помимо этого Стеркин отметил, что «ФосАгро» активно развивает различные проекты для производителей сельскохозяйственной продукции. Они призваны ознакомить их с продукцией и научить правильно применять минеральные удобрения.

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