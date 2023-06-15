$84.32+0.6891.07+0.68

Первый замглавы Сбера Царёв: у Сбербанка доступны переводы в Индию и еще 10 стран

Клиенты Сбербанка могут переводить деньги в 11 стран, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв на полях ПМЭФ-2023.

В Сбере сообщили о возможности переводов в 11 стран
© Пресс-служба Сбера

"У Сбербанка уже сейчас доступны переводы в Индию и другие страны, всего их одиннадцать", - рассказал Царёв.

ЕС исключил пять фирм КНР из черного списка за отказ работать с Россией

Ранее на полях ПМЭФ-2023 он анонсировал выпуск новой партии платежных стикеров Сбербанка в июле текущего года.

Кроме того, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах форума сообщал об активном участии организации в процессе тестирования цифрового рубля.

4
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители