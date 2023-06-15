В Сбере сообщили о возможности переводов в 11 стран

Первый замглавы Сбера Царёв: у Сбербанка доступны переводы в Индию и еще 10 стран
Клиенты Сбербанка могут переводить деньги в 11 стран, сообщил первый заместитель председателя правления Сбера Кирилл Царёв на полях ПМЭФ-2023.
"У Сбербанка уже сейчас доступны переводы в Индию и другие страны, всего их одиннадцать", - рассказал Царёв.
Ранее на полях ПМЭФ-2023 он анонсировал выпуск новой партии платежных стикеров Сбербанка в июле текущего года.
Кроме того, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах форума сообщал об активном участии организации в процессе тестирования цифрового рубля.
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