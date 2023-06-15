Глава Минтруда Котяков назвал самым низким уровень безработицы в истории современной России
Безработица в России находится на достаточно низком уровне, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, показатель в 3,3 процента является самым низким за всю историю современной России.
Но Котяков также добавил, что есть еще над чем работать.
"У нас еще 520 тысяч человек зарегистрированы в центрах занятости, 2,5 миллиона безработных", - отметил министр на Петербургском международном экономическом форуме.