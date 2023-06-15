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Глава Минтруда Котяков назвал самым низким уровень безработицы в истории современной России

Безработица в России находится на достаточно низком уровне, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Глава Минтруда Котяков назвал самым низким уровень безработицы в истории современной России
© Российская Газета

По его словам, показатель в 3,3 процента является самым низким за всю историю современной России.

Но Котяков также добавил, что есть еще над чем работать.

"У нас еще 520 тысяч человек зарегистрированы в центрах занятости, 2,5 миллиона безработных", - отметил министр на Петербургском международном экономическом форуме.

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