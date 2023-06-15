$84.32+0.6891.07+0.68

Citigroup решила сократить 5 тыс. сотрудников

Американский финансовый конгломерат Citigroup ("Ситигруп") намерен сократить до конца июня 5 тыс. рабочих мест. Увольнения затрагивают в первую очередь сферы инвестиционно-банковских услуг и торговли. Об этом в четверг сообщила газета "Файнэншл таймс".

Citigroup решила сократить 5 тыс. сотрудников
© globallookpress.com

"Мы стремимся снизить затраты и повысить эффективность, что иногда связано с сокращением численности персонала", - заявил финансовый директор корпорации Марк Мейсон.

Citigroup инвестирует, по его словам, в технологии, позволяющие продолжить работу с меньшим количеством сотрудников. Потери, в том числе от реструктуризации, составят, по оценке Мейсона, 400 млн долларов во втором квартале.

Компания Swarovski полностью свернула бизнес в России

В январе американский банк Goldman Sachs ("Голдман сакс") начал сокращение 3,2 тыс. рабочих мест, при этом корпорация Microsoft ("Майкрософт") объявила о планах уволить около 10 тыс. сотрудников в 2023 году. Подобные меры, по мнению экспертов, обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить расходы на цифровые продукты после пандемии.

Согласно прогнозам газеты "Уолл-стрит джорнэл", США в нынешнем году столкнутся с рецессией и ростом безработицы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители