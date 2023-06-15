Citigroup решила сократить 5 тыс. сотрудников

Американский финансовый конгломерат Citigroup ("Ситигруп") намерен сократить до конца июня 5 тыс. рабочих мест. Увольнения затрагивают в первую очередь сферы инвестиционно-банковских услуг и торговли. Об этом в четверг сообщила газета "Файнэншл таймс".

"Мы стремимся снизить затраты и повысить эффективность, что иногда связано с сокращением численности персонала", - заявил финансовый директор корпорации Марк Мейсон.

Citigroup инвестирует, по его словам, в технологии, позволяющие продолжить работу с меньшим количеством сотрудников. Потери, в том числе от реструктуризации, составят, по оценке Мейсона, 400 млн долларов во втором квартале.

В январе американский банк Goldman Sachs ("Голдман сакс") начал сокращение 3,2 тыс. рабочих мест, при этом корпорация Microsoft ("Майкрософт") объявила о планах уволить около 10 тыс. сотрудников в 2023 году. Подобные меры, по мнению экспертов, обусловлены замедлением мировой экономики, а также стремлением потребителей снизить расходы на цифровые продукты после пандемии.