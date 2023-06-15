В Липецке построят первый в РФ завод по производству высокопрочной посуды

Первый в России завод по производству высокопрочной посуды из опалового стекла планируют построить на территории Грязинского участка особой экономической зоны "Липецк". Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, комментируя подписание соответствующего соглашения с компанией "Инвестпро" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Как ожидается, инвестор вложит в новое производство 4 млрд рублей.

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"Первый в стране завод по производству высокопрочной посуды появится в Липецкой области, мы создали и поддерживаем благоприятный инвесткилимат, все больше инвесторов, реализующих импортозамещающие проекты, выбирают наш регион для строительства своих предприятий", - сказал Артамонов.

Он назвал производство посуды интересной и перспективной отраслью, которая начинает развиваться в регионе.

"Уверен, проект по выпуску отечественного опалового стекла будет успешным и позволит не только заместить импортную продукцию, но даст возможность жителям нашего региона и страны приобретать высококачественные товары без переплаты", - отметил Артамонов.

По словам губернатора, посуда из высокопрочного опалового стекла сейчас в основном импортируется, в том числе из Франции, Италии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана. В России же ее только декорируют.

"Открытие завода запланировано на третий квартал 2025 года, на нем будет создано более 200 рабочих мест", - заключил Артамонов.

В свою очередь директор компании "Инвестпро" Алексей Шаров подчеркнул, что реализация проекта планируется при финансовой поддержке Фонда развития промышленности России и при комплексной поддержке правительства области, агентства инвестиционного развития и особой экономической зоны "Липецк".

"Мы убеждены в том, что продукция востребована на рынке и собрали команду единомышленников в компании, с многолетним опытом работы в производстве посуды, других сферах промышленности, маркетинге, продажах, логистике и финансах", - сказал Шаров, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.

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