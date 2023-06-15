"Яндекс Маркет" выкупил товары российского подразделения Adidas

"Товары из маркета можно получить разными способами: с доставкой, в пунктах выдачи заказов или постаматах. Покупатели могут воспользоваться примеркой вещей, для которых действует эта возможность, - при доставке курьер подождет 15 минут, а в ПВЗ работают примерочные. Маркетплейс подсказывает в карточке товара, можно ли его померить. Если вещь не подходит, покупатель может сразу ее вернуть", - добавили в пресс-службе.