"Лаборатория Касперского" стала спонсором и партнером Большого театра

"Лаборатория Касперского" получила статус спонсора и партнера по кибербезопасности Большого театра, соответствующий договор был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС.

"Решения компании обеспечат фундаментальную безопасность всех конечных точек в инфраструктуре театра, а также защиту корпоративной переписки. <...> Эксперты "Лаборатории Касперского" возьмут на себя круглосуточный мониторинг и реагирование на инциденты безопасности", - пояснили ТАСС в пресс-службе "Лаборатории Касперского".

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.